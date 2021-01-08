إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
محمد كشك
قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة اليوم الجمعة بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة بقيادة النقيب أحمد الشاعر بإزالة حالتين تعدي على أراض زراعية بقرية الدنابيق.

وقال نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة إن الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات.

واضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتتفيذ أول قرارين إزالة بالوحدة المحلية خلال عام 2021 برقمي 1،2 باسم ص.م.أ على مساحة 700 متر،ض.أ.ح على مساحة 100 متر وأنه لن يسمح بالتعدي على أراضي الدولة تحت أي مبرر.

وأشار سعد إلى أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي لكافة أشكال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ومنع البناء على الأرض من المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وفي اطار توجيهات هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة
إزالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية في المنصورة

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