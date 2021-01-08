الاقتصاد الأمريكي يفقد في ديسمبر 140 ألف وظيفة

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

فقد الاقتصاد الأمريكي 140 ألف وظيفة في شهر ديسمبر فقط، وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة انخفض 140 ألفا الشهر الماضي. وعُدلت بيانات نوفمبر صعودا لتظهر إضافة 336 ألف وظيفة بدلا من 245 ألفا في التقديرات السابقة. وهذا أول انخفاض في الوظائف منذ أبريل. وعوض الاقتصاد ما يزيد قليلا عن نصف خسائر الوظائف في مارس وأبريل التي بلغت 22.2 مليون وظيفة، فيما بلغ معدل البطالة 6.7 بالمئة في ديسمبر.

 

وعلى الرغم من أن سوق العمل يعتريها الضعف، فإنه من المستبعد أن ينزلق الاقتصاد مجددا إلى الركود، في ظل موافقة الحكومة الأسبوع الماضي على دعم إضافي بقيمة 900 مليار دولار تقريبا للتخفيف من تداعيات الجائحة.

 

ويُعتقد أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي خمسة بالمئة تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي، فيما من المتوقع أن يأتي القدر الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من استثمارات المخزون. ونما الاقتصاد بوتيرة تاريخية 33.4 بالمئة في الربع الثالث بعد انكماشه 31.4 بالمئة في الفترة بين أبريل  ويونيو، وهو الأكبر منذ بدأت الحكومة تحتفظ بسجلات في 1947.

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