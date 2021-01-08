أسامة الأزهري: اعقدوا الهمم على أن يكون العام كله إتقان وبناء وإنتاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية خطبة الجمعة اليوم من مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان «تعظيم قيمة الوقت».

وقال الأزهري، إن الصالحين كان لهم منهج في التعامل مع الأزمان، ملأوا أوقات حياتهم بالعمل الجاد النافع وعظموا ونظروا للقرآن الكريم فرأوا في مواضع لا تنحصر في القران أهمية الوقت، فأقسم بالفجر وقال تعالى " وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ.. وأقسم بالليل فقال" والليل إذا يغشى" وأقسم بالنهار، وأقسم بالضحى، وأقسم بالعصر، إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي لفت الأنظار إلى عظم قيمة الزمن.

وأضاف: أدرك الصحابة ذلك ثم التفوا إلى مواريث النبوة فأدركوا أن المعنى ساطع كالشمس في البيان المحمدي الشريف فيروي البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.

وأوضح: الفراغ هو الوقت الذي ينتظر أن تملأه بجلائل الأعمال، فهو نعمة يغبن الناس فيها فيغيبون عن اغتنامها وعمارتها بالأعمال الجليلة الباقية وروى الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي قال قَالَ رَسُولُ اللَّه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: "اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ".. اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك، فلفت النظر مرارًا إلى وجوب اغتنام الانسان للأوقات وكان أمير الشعراء أحمد شوقي في غاية في العبقرية في البيان حينما صاغ هذا المعنى شعرًا عذاب تترنم به الألسنة إذ يقول.. دقات قلب المرء قائلةً له: إن الحياةَ دقائقٌ وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذِكرها، الذِكرُ للإنسان.. عُمرٌ ثاني.

وقال إن من الناس من يعيش 60 سنة أو 70 سنة أو أكثر أو أقل أو أكثر فتهدر منه الأوقات وتنصرم منه الأعوام وتمر عليه الليالي وهو لا يدري فإذا به قد دخل الدنيا وخرج منها دون أن يترك بعد أثر يذكر له، ومن الناس من نور الله بصائرهم فلايسمحون بدقيقة من أعمارهم أن تنقضي إلا جعلوها خزانة أوضعوا فيها الجواهر والنفائس من الأعمال الخالدة.

وتابع: لي صديق قضى 20 سنة من عمره في اليابان وذكر لي أن الـ 20 سنة خرج منها بمخالطة اليابانيين بكلمتين عظيمتين الإتقان والوقت، تأبى الهمة أن يكون الوقت التالي لهذه اللحظة أسوأ من سابقتها، تزيد همته لكل لحظة أن تكون متقنة وتكون همته لكل لحظة تالية أفضل من التي فيها فلا يزال في رقي مستمر طوال عمره.

وذكر قائلا: ودعنا عامًا واستقبلنا عامًا في بدايته دعوة مني: اعقدوا الهمم والنوايا على أن يكون العام المقبل عام جد وفكر واتقان وابداع وهمم وتواصل وبناء وحكمة وحضارة، إن هدي النبوة ليملأ وعي الإنسان تعظيمًا وانتبهًا وإقبالًا للأوقات لا تجعلوا أعماركم تهدر هباء، اعمروا الأوقات وعظموا قيمة الزمن فإن من أئمة المسلمين من عني بتعظيم وقته وزمنه.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري: دعوتي لكل أبناء مصر الكرام والأمة العربية والإسلامية ولكل إنسان على وجه الأرض أن تكون هذه الكلمات ميثاقًا انسانيًا مشتركا يكون فيه اغتنام الأوقات بما جعل الإنسان لو عاش 60 في العمر تكون 600 عامًا في الانجاز والانتاج.

أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

منافس الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباريات دور المجموعات

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أنواع وأسعار سيارت الميكروباص غاز طبيعي المشاركة في مبادرة "إحلال المركبات"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

منذ أقل من ساعتين

مواجهة الأهلي والمريخ مهددة بالتأجيل بسبب مونديال الأندية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 5 ساعات

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

05:23 م

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى