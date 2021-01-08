لجنة الفيروسات تكشف الأعراض المميزة للإصابة بكورونا في الموجة الثانية

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قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن نسب إصابة الأطفال أقل من 5 سنوات خلال الموجة الأولى كانت غير ملحوظة، ولكن مع بداية الموجة الثانية بدأت تظهر حالات الإصابة بين الأطفال.



وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك بروتكول علاج للأطفال المصابين من سن شهر وحتى 12 عاما، لافتا إلى أن الأمر الجيد أن درجة إصابة الأطفال خلال الموجة الثانية أقل شراسة من الكبار.



ولفت عضو اللجنة العليا للفيروسات، إلى أن أكثر عرض إصابة بفيروس كورونا ميز الموجة الثانية هو فقدان حاستي الشم والتذوق، والإصابة بإسهال وآلام في البطن.

