وكيل القوى العاملة: ندرس السوق الداخلية والخارجية لتوفير فرص عمل للشباب (فيديو)

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قال أيمن قطامش وكيل وزارة القوى العاملة، إنه جار تجهيز 30 سيارة تدريب متنقلة في مهن مختلفة، مثل صيانة الحاسب الآلي، ومحو الأمية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وصيانة الدش والمحمول.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه النوعية من التدريب تواكب العصر.



وأشار أيمن قطامش وكيل وزارة القوى العاملة، إلى أن توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، دراسة السوق الداخلية والخارجية وتوفير فرص العمل للشباب داخل جمهورية مصر العربية.

