البتكوين تواصل الصعود وتقفز 5% في تعاملات اليوم

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر

قفزت بتكوين ما يزيد عن خمسة في المائة اليوم إلى مستوى قياسي جديد عند 41530 دولارا لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم إلى مستوى منخفض عند 36618.36 دولار في بورصة بتستامب قبل أن ترتفع. وارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة ثلاثة في المائة قبل أن تهوي ما يزيد عن عشرة في المائة،.

وصعدت بتكوين نحو ألف في المائة من مستوى منخفض سجلته في مارس. وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير بعد أن تخطت 20 ألفا في 16 ديسمبر.

وحذر بعض المتعاملون في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، لكن بتكوين تتأهب لتسجيل مكاسب للجلسة الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى جيه.بي مورجان في الخامس من يناير أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الماضي إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

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