صفقة نجم بايرن ميونخ لن تؤثر على تجديد راموس في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل وذلك تزامناً مع عدم توصل الملكي لتجديد عقد نجم وقائد الفريق سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم.





وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأنه في ريال مدريد يتعاملون مع خيار التعاقد مع ديفيد ألابا بغض النظر عما يحدث مع تجديد سيرجيو راموس لأن النمساوي سينضم إلى الملكي مجانًا وتلك فرصة لا تعوض.





وألمح الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يعتقد أن قضية التعاقد مع ألابا تضلل راموس والمقربين منه بينما لا يرى مسئولو الملكي أن التعاقد مع ألابا يعني رحيل سيرجيو راموس.





وأوضح الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز يعتقد أن التعاقد مع ألابا يضلل راموس بينما يرى الملكي أن هذه الصفقة لا علاقة لها بتجديد عقد راموس لأن ألابا يستطيع اللعب في أكثر من مركز.





وأكد الموقع الإسباني أن ألابا سيحصل على 10 مليون يورو في الموسم مقابل 12 مليون يورو لراموس وهو أمر يعتقد فلورنتينو أنه يضلل النجم الإسباني ووكيل أعماله لأنهما عمليتان مختلفتان.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن بيريز لا يحب المقارنات بين رواتب اللاعبين لأن كل لاعب يتقاضى رسوماً بناءً على وضعه وليس فيما يتعلق بزملائه أو لاعبين آخرين ولهذا يعتقد بيريز أن المقربين من راموس يؤثرون عليه بشكل سلبي.





ونوه الموقع الإسباني أنه في الواقع كلا اللاعبين متوافقان على أرض الملعب لأن ألابا يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر وخط الوسط والجناح والتعاقد معه سيؤثر على ميليتاو أو مارسيلو أو أودريوزولا وليس على راموس.



