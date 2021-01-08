منافس الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مباريات دور المجموعات

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قررت إدارة نادي سيمبا بطل تنزانيا إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندينبروك، بالتراضي على الرغم من قيادته للفريق للتأهل إلى دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال النادي في بيان صحفي:-
"مجلس إدارة نادي سيمبا قرر إقالة المدرب فاندينبروك بالتراضي، ونحب أن نوجه الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها على رأس القائمة الفنية للفريق والتي قاد فيها الفريق للتأهل لمجموعات دوري الأبطال."

وقررت إدارة النادي تعيين المدرب المساعد سيليماني ماتولا لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ووقع سيمبا التنزاني مع الأهلي في المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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