إصابة نجلة الفنان ماجد المصري بكورونا

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أعلن نجل الفنان ماجد المصري، عن إصابة شقيقته بفيروس كورونا وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وجاء ذلك عقب إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام قليلة، حيث يخضع للحجر المنزلي ويتلقى العلاج من خلال بروتوكول وزراة الصحة لمصابي كورونا.



يذكر أن أخر أعمال ماجد المصري كان مسلسل "الوجه الآخر" الوجه الآخر" من إخراج سميح النقاش، وتأليف فداء الشندويلي، ومن بطولة ماجد المصري، و‌نسرين طافش، و‌مادلين طبر، و‌ندى موسى.