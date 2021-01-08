مستشار الرئيس يعلن موعد بدء تطعيم المصريين بـ لقاح كورونا

Advertisements

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير أماكن حضارية لحصول المصريين على اللقاح، حيث يتكون اللقاح من جرعتين بينهما 21 يوم لتكوين أجسام مناعية كافية لمواجهة الفيروس.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك جداول زمنية لتطعيم المواطنين والفئات التي لها الأولوية في الحصول عليه، وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكوادر الطبية الذين يتعاملون مع مصابي كورونا.



وأضاف أنه سيتم بدء تطعيم المصريين بلقاح كورونا خلال شهر يناير الجاري، أو أوائل شهر فبراير، وسيعلن جدول زمني محدد للذين سيحصلون على اللقاح.

