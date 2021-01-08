تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
محمد عوده
يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الإثنين 1 فبراير 2021، تسليم 2280 وحدة سكنية "95 عمارة"، بمشروع سكن مصر، فى منطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، فى منطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الإثنين 1 فبراير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، فى تسليم 2280 وحدة سكنية "95 عمارة"، مسلسلى 1، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر، بمنطقة غرب الجامعات فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر "2 شارع عباس العقاد"، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث "مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث" بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

ويتم التسليم وفقا لما يلى:

- تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الإثنين 1 فبيراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 2، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 3، يوم الأربعاء 3 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الخميس 4 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الأحد 7 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 8، يوم الإثنين 8 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 10، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 11، يوم الخميس 11 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم الأحد 14 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 15، يوم الإثنين 15 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 17 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 18 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 12، يوم الأحد 21 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الإثنين 22 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 92، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 91، يوم الأربعاء 24 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الخميس 25 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الأحد 28 فبراير 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 89، يوم الإثنين 1 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 90، يوم الثلاثاء 2 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الأربعاء 3 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 85، يوم الخميس 4 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الأحد 7 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 81، يوم الإثنين 8 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأربعاء 10 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 11 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 79، يوم الأحد 14 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 78، يوم الإثنين 15 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 75، يوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 76، يوم الأربعاء 17 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 77، يوم الخميس 18 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الأحد 21 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الإثنين 22 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 23 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 97، يوم الأربعاء 24 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الخميس 25 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 99، يوم الأحد 28 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الإثنين 29 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 102، يوم الأربعاء 31 مارس 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 1 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 4 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 105، يوم الإثنين 5 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 106، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 7 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الخميس 8 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 24، يوم الأحد 11 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 25، يوم الإثنين 12 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 26، يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 27، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021.

، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الخميس 15 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 18 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 19 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 32، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 33، يوم الخميس 22 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 25 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الإثنين 26 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 36، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 37، يوم الأربعاء 28 أبريل 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الأحد 2 مايو 2021.

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- تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 4 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأربعاء 5 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 42 يوم الأحد 9 مايو 2021.

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- تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 62، يوم الأربعاء 12 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 63، يوم الأحد 16 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الإثنين 17 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 18 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 66، يوم الأربعاء 19 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 67، يوم الخميس 20 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 23 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 69، يوم الإثنين 24 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الثلاثاء 25 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 71، يوم الأربعاء 26 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 72، يوم الخميس 27 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 73، يوم الأحد 30 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 74، يوم الإثنين 31 مايو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 108، يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 109 يوم الخميس 3 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 110 يوم الأحد 6 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 111 يوم الإثنين 7 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 17 يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 18 يوم الأربعاء 9 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 19 يوم الخميس 10 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 13 يوم الأحد 13 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 14 يونيو 2021.

- تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة
تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة
تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة
تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة
تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة
تبدأ 1 فبراير.. مواعيد تسليم وحدات مشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة

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