"التخطيط" تعلن طرح أول صندوق عائد يومي تراكمي بالجنيه المصري

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عن قيام شركة “إن آي كابيتال” التابعة، بطرح صندوق “سيولة” وهو صندوقها النقدي الأول بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه.

وأوضحت أنه سيتم فتح باب الاكتتاب للأفراد والمؤسسات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

ويهدف صندوق “سيولة” النقدي إلى تحقيق عائد يومي تراكمي يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها، مع الحفاظ على درجة سيولة عالية تتيح للمستثمر سواء كان فردًا أو مؤسسة الشراء والاسترداد اليومي.

ويستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية السائلة وقصيرة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار ووثائق صناديق الاستثمار الأخرى.

وقالت د.هالة السعيد إن صندوق الاستثمار النقدي الجديد يأتي في اطار استراتيجية شركة “إن آي كابيتال” الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي لتعزيز دورها في تحقيق الشمول المالي وتنمية سوق المال، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق ومتطلبات عملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

أضافت السعيد أن صندوق “إن آي كابيتال” النقدي يعد فريد من نوعه حيث أنه أول صندوق مؤسس من قبل مديري الاستثمار، كما أنه أول صندوق نقدي يستثمر في القيم المنقولة مستفيدًا من التعديلات التشريعية الأخيرة لصناديق الاستثمار.

من جانبه صرح محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي ورئيس مجلس إدارة “إن آي كابيتال” قائلًا: “يعد طرح شركة “إن آي كابيتال” لصندوقها النقدي الأول خطوة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لدورها الفريد في تقديم منتجات استثمارية لتلبية احتياجات العملاء ودعم الاقتصاد المصري”.

وعلق محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال” على هذا الطرح قائلًا: “يأتي طرح صندوق الاستثمار النقدي الجديد استمرارًا للنجاح الذي حققته شركة “إن آي كابيتال” في إدارة محافظ استثمارات العديد من المستثمرين سواء من الجهات الحكومية أوشركات القطاع الخاص”.

وأضاف: “نسعى دائمًا للتوسع في الأنشطة المختلفة التي تقدمها الشركة لخدمة عملائنا من المؤسسات والأفراد عن طريق تقديم الحلول والمنتجات التي تعظم العائد علي استثماراتهم”.

وقال حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة “إن آي كابيتال” إن إدارة الاستثمار في الشركة تعمل على طرح منتجات جديدة ومبتكرة في الفترة القادمة ضمن استراتيجيتها في دعم خطة الدولة والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: “يسعى صندوق “إن آي كابيتال” النقدي لتقديم وإتاحة أدوات استثمارية جديدة بهدف تحقيق الشمول المالي وإتاحتها لمختلـف فئـات المجتمـع سـواء كانـت مؤسسـات أم أفـراد “.

وتعاقدت شركة “إن آي كابيتال” مع شركة “عربية أون لاين” المملوكة لها بالإضافة إلى شركة “مباشر” لتلقي الاكتتابات والترويج للصندوق بين العملاء من شريحة الأفراد والمؤسسات مع إتاحة تلقي الاكتتاب إلكترونيًّا، بينما تتولى “إن آي كابيتال” الترويج لجانب المؤسسات الكبرى.

جدير بالذكر أن شركة “إن أى كابيتال” تأسست عام 2015 كشركة خدمات مالية مستقلة، يتم إدارتها بفكر وخبرة القطاع الخاص وتهدف إلى المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتقدم شركة “إن أي كابيتال” مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصرية، كما تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة المصرية وتنويع مصادر الدخل للحكومة، بالإضافة الى تقديمها الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة بشركات القطاع الخاص.