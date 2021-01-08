الكنيسة الأرثوذكسية بالغردقة تعلن تعافي الأنبا ايلاريون من فيروس كورونا

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أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر مساء اليوم الجمعة شفاء الأنباء إيلاريون من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج مسحته سلبية للمرة الثانية على التوالي.



َونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر بيان جاء فيه "‎نتقدم للرب شكرا وحمدا علي نعمته الفائقة بتعافي وخروج اسقفنا المحبوب نيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر بصحة جيدة ونقدم جميعا الشكر لالهنا الصالح له المجد امين".



كان أصيب الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخضع للعزل الطبي منذ ما يقرب من عشرة أيام بأحد المستشفيات الخاصة شمال مدينةالغردقة.