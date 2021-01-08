مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل جديدة عن مدة المناعة التي توفرها لقاحات كورونا



وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تسطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الأعداد التي تسجلها مصر رغم أنها في تزايد إلا أنها لا تشابه الوضع في عدد من الدول الأخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة جهاتها تتابع لقاحات كورونا بدقة، وهناك إتفاق وقع بين مصر ومؤسسة "جافي" المنوط بها توزيع اللقاحات.



وأضاف أن مصر اجرت اتصالات مع كل الجهات حول العالم للحصول على اللقاح فور اعتمادها، منوها بأن فترة المناعة التي سيوفرها لقاح كورونا ليست محددة حتى الآن، حيث لازالت فترة المناعة محل دراسة.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن العدد الذي يعلن عن طريق وزارة الصحة في تزايد، والحالات المستقرة تتلقى العلاج في المنازل.