ميلان يستقر على بديل إبراهيموفيتش

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 حسمت إدارة نادي ميلان، ملف المهاجم الذي سيخلف المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في قيادة هجوم الروسونيري خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان طلب بشكل مفاجئ، التعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل.

وتابعت أن ميلان يجري محادثات حاليًا مع أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، حول الصفقة.

يذكر أن بيلوتي هدف قديم لميلان، حيث حاول الروسونيري التعاقد معه قبل 3 سنوات أثناء بيع النادي إلى الصينيين، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة، وينتهي عقد إبرا مع ميلان في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد

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