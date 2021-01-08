ميلان يستقر على بديل إبراهيموفيتش

حسمت إدارة نادي ميلان، ملف المهاجم الذي سيخلف المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في قيادة هجوم الروسونيري خلال الموسم المقبل.





وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان طلب بشكل مفاجئ، التعاقد مع أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل.





وتابعت أن ميلان يجري محادثات حاليًا مع أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، حول الصفقة.



