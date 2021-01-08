مدرب بيراميدز يُعلق على قرعة دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية

علق الأرجنيتي رودولفو أروبارينا المدير الفني لفريق بيراميدز على قرعة دور الـ٣٢ الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية.





وأوقعت القرعة نادي بيراميدز في مواجهة فريق راسينج كلوب أبيدجان بطل كوت ديفوار في الدور التكميلي من البطولة القارية التي حل الفريق وصيفا لنسختها الأخيرة.





وقال أروابارينا إنه لا يزال أمامه الوقت الكافي من أجل التحضير لهذه المباراة في الكونفدرالية، وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أولاً في الدوري الممتاز".





وأضاف بأنه سيقوم والجهاز المعاون بدراسة فريق راسينج كلوب " أبيدجان والتحضير للمباراة بشكل جيد وتحضير جميع العناصر للقاء بحثا عن التأهل لدور المجموعات".





وكان بيراميدز تأهل لدور الـ٣٢ الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز على الاتحاد الليبي ذهابا وإيابا بنتيجة ٤-٢.



