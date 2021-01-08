الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الزي الثالث في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي ستقام بعد قليل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويظهر الفريق الأحمر بالزي الثالث والذي يميل إلى اللون الرمادي في مباراة سيراميكا كليوباترا بعد قليل للمرة الأولى هذا الموسم.







