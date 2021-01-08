الاحتياطي النقدي الصيني يرتفع إلى اعلي مستويته منذ مايو 2016

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ارتفعت إلى 3.2165 تريليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر بزيادة نسبتها أو 1.2 في المائة عن نهاية نوفمبر، حيث ظلت سوق العملات الأجنبية في البلاد مستقرة بشكل عام.

وكان رقم ديسمبر أعلى مستوى جديد منذ مايو 2016، وفقا لما قاله ون بين، كبير المحللين في بنك مينشنغ الصيني.

وتعليقا على الارتفاع في ديسمبر، قالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي وانغ تشون ينغ إن السوق "مستقرة بشكل أساسي" مع معاملات منظمة وعقلانية.

وأضافت وانغ أنه بسبب تطوير لقاح كوفيد-19 والسياسات النقدية والمالية للاقتصادات الكبرى، شهد مؤشر الدولار تراجعا بينما ارتفعت العملات غير الدولار الأمريكي في ديسمبر.

وعزت المتحدثة نمو احتياطيات النقد الأجنبي في ديسمبر إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وقال ون إنه بالنسبة لعام 2020 بأكمله، سجلت ثمانية أشهر نموا شهريا، مما يشير إلى أن الأداء الثابت لسوق النقد الأجنبي في البلاد كان له أساس متين.

كما توقعت وانغ أن تعمل سوق الصرف الأجنبي في الصين بطريقة ثابتة ومتوازنة وأن يظل حجم احتياطي العملات الأجنبية مستقرا بشكل عام، على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق المالية الدولية وسط المخاطر التي يسببها الفيروس والتوقعات الاقتصادية العالمية المعقدة.