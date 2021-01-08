مواجهة الأهلي والمريخ مهددة بالتأجيل بسبب مونديال الأندية

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أسدل الستار على مشوار الأهلي المصري، بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة قوية ضد ضيفه المريخ السوداني، أحد يومي 12 و13 فبراير المقبل بالقاهرة.

وأصبحت مباراة الأهلي والمريخ، مهددة بالتأجيل حال تأهل الفريق المصري إلى دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الشهر المقبل.

ويلعب الأهلي، يوم 4 فبراير في الدورالثاني لمونديال الأندية، وفي حالة فوزه سيلعب مباراة نصف النهائي أحد يومي 7 و8 من نفس الشهر، وفي حالة تأهل الأهلي لنصف نهائي المونديال، فإنه سيلعب في كل الأحوال يوم 11 فبراير المقبل في قطر، إما اللقاء النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو ما يعني تأجيل لقاء المريخ.

وفي حالة عدم تأهل الأهلي لنصف نهائي المونديال، فإنه سيلعب لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس يوم 7 فبراير، وسيعود إلى مصر بعدها للإعداد لمواجهة المريخ.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، عن وقوع الأهلي بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي،ويحمل الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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