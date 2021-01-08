وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل إطلاق 27 وحدة متنقلة لتدريب الشباب (فيديو)

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أخذت عهدًا منذ 2019، وتحديدًا في عيد العمال، أن يكون للتدريب المهني شكل جديد، وتم النظر في كل الأمور الخاصة بالتدريب.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تحويل مراكز التدريب من هياكل منتهية إلى النموذج الذي عليه الآن.



ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه تم فتح مركز تدريب متنقل في كل محافظة، ليجوب كل قرى مصر، ونقل التدريب للمصريين أينما كانوا.



وأكد أنه لا يتم الوقوف على مجرد التدريب، لكن النظر إلى ما بعد التدريب، بالمشاركة مع وزارتي الصناعة والتنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.



واختتم: "لا أريد أي أحد من الشباب مهما كان هناك من مشاكل أو معوقات أن يقلق، فنحن بتوجيهات القيادة السياسية في ضهرك دايما، وبنحاول التفكير في الأفكار التي تنقلك من مرحلة السكون إلى الحركة، كي تكون شخصًا جديدًا وفاعلًا داخل المجتمع، وتساعد الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة".

