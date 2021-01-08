فوز لافيينا وتعادل باروط في إفتتاح دوري القسم الرابع ببني سويف



واحرز محمد كيتو هدفين لافيينا فيما أحرز وائل عبد الفتاح هدف نجوم مصر .



فيما تعادل مركز شباب باروط أمام ضيفه نادى سمسطا الرياضى بنتيجة 1/1 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف .



ترتيب المجموعة



1 - لافيينا 3 نقاط .

2 - مركز شباب باروط نقطة .

3 - نادى سمسطا نقطة .

4 - نجوم مصر صفر .

إنطلق الجمعة مباريات الجولة الأولى بدورى القسم الرابع ببنى سويف حيث نجح الفريق الكروى الاول بنادى لافيينا فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه نجوم مصر وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت .