نقل الفنان هادي الجيار للعناية المركزة عقب إصابته بكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نقل الفنان الكبير هادي الجيار، إلى غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات، وذلك عقب تدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت ذلك الفنانة نهال عنبر وفق تصريحات صحفية،حيث تم نقل "الجيار" إلى العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين بالجسم.

وقالت "عنبر" أن "الجيار" أصيب بكورونا منذ 3 أيام، ولكن ساءت حالته منذ الساعات القليلة الماضية، حيث تعرض لبعض المضاعفات.

وكان هادي الجيار قد انضم لمشاركي مسلسل "الاختيار 2" مع عدد من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

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