أحد النواب المعينين: الأعضاء المعينون والمنتخبون سيعملون بروح واحدة

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قال النائب فخري الفقي، عضو مجلس النواب بالتعيين، عن سعادته لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختياره ضمن المعينين بالبرلمان، مشيرًا إلى أن كافة النواب سواء المنتخبين أو المعينين سيعملون كروح واحدة لخدمة المصريين.



وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه كان مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، وكان هدفه خدمة الوطن، ميفا: "هنكمل المشوار وسنعمل على وجود تشريعات تدعم الاستثمار"، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري ينمو إيجابيا في ظل أزمة كورونا على عكس كثير من اقتصاديات العالم.



وأضاف أنهم سيعملون على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي بالتشريعات السابقة والجديدة يد بيد مع حزب الأغلبية والأحزاب الأخرى، متابعا: "سنستمر في تحديث الاقتصاد المصري ليصب في مصلحة تحسين حياة المواطن".

