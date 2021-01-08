أحد النواب المعينين: الأعضاء المعينون والمنتخبون سيعملون بروح واحدة

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب فخري الفقي، عضو مجلس النواب بالتعيين، عن سعادته لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختياره ضمن المعينين بالبرلمان، مشيرًا إلى أن كافة النواب سواء المنتخبين أو المعينين سيعملون كروح واحدة لخدمة المصريين.

وأشار "الفقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه كان مرشح لعضوية مجلس الشيوخ، وكان هدفه خدمة الوطن، ميفا: "هنكمل المشوار وسنعمل على وجود تشريعات تدعم الاستثمار"، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري ينمو إيجابيا في ظل أزمة كورونا على عكس كثير من اقتصاديات العالم.

وأضاف أنهم سيعملون على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي بالتشريعات السابقة والجديدة يد بيد مع حزب الأغلبية والأحزاب الأخرى، متابعا: "سنستمر في تحديث الاقتصاد المصري ليصب في مصلحة تحسين حياة المواطن".

أخبار تهمك

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب بيراميدز يُعلق على قرعة دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ ساعة

مواجهة الأهلي والمريخ مهددة بالتأجيل بسبب مونديال الأندية

منذ 38 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ ساعتين

الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

منذ 38 دقيقة

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

منذ ساعة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

الأهلي يرتدي الطاقم الاحتياطي أمام سيراميكا

06:45 م

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

06:25 م

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى