أنهى برشلونة عام 2020 بصفته النادي الأكثر تفاعلاً على مستوى العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للعام السادس على التوالي- بإجمالي مليار و603 مليون تفاعل ما بين "أعجبني" وتعليقات ومشاركة للمحتويات، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة (بلينكفاير أناليتكس).



ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 13% عن بيانات عام 2019 كما جعل الفريق الكاتالوني -ولأول مرة- أول ناد يتخطى حاجز المليار ونصف المليار من التفاعلات.



وكان التكريم الذي منحه الأرجنتيني ليونيل ميسي للأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا عقب تسجيل هدف على ملعب كامب نو في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، سبباً في أن يكون هذا أكثر أيام عام 2020 تسجيلاً للتفاعل على شبكات تواصل البرسا.



كما أن برشلونة كان الكيان الرياضي الوحيد طوال الستة أعوام الذي تخطى حاجز المليار تفاعل في كل عام.



وأوضح النادي في بيان نشره الجمعة أن الفضل في تفوق وتزعّم "البرسا" لشبكات التواصل الاجتماعي يرجع إلى عدد الجماهير التي يحظى بها على منصات إنستغرام وتويتر وفيس بوك وتيك توك.