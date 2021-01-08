العراق يسجل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر

 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 601424 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة,مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 12877,فيما تم تسجيل 1898 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 553025 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 35522, منهم 136 يرقدون في العناية المركزة.

أخبار تهمك

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

منذ 19 دقيقة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام البنك الأهلي بالدوري

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

يونس: مجموعة الزمالك هى الأصعب

منذ ساعتين

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

منذ ثلث ساعة

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على بدلاء الأهلي أمام سيراميكا بالدوري

منذ ربع ساعة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا.. وظهور بواليا

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:30 م

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

05:23 م

الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

06:22 م

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى