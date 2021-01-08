ضبط أمين مخازن بالاصلاح الزراعي في نجع حمادي اختلس كميات من الأسمدة

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ضبطت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أمين مخازن بالاصلاح الزراعي في نجع حمادي، بمحافظة قنا، بتهمة الاختلاس والاستيلاء على المال العام، دون وجه حق.



حيث تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عاصم الداهش، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح ابوسحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، والعقيد حسن الإمام، وكيل الإدارة العامة لمباحث الأموال بجنوب الصعيد، من ضبط حمادة.ا.ي، 46 عاما، امين مخازن، بالاصلاح الزراعي، وذلك لتلاعبه في الكشوف الخاصة باستلام الأسمدة الكيماوية، وصرف 127 جوال لاسماء وهمية على خلاف الحقيقة.



وتواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.