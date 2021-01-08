عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن الإنتاج الزراعي

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن مشروع مستقبل مصر الممتد على مساحة 500 ألف فدان يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية.

ووجه الرئيس السيسي، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

وشدد الرئيس السيسي، على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة لسلامة العمال والموظفين.

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