الإعلان عن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
محمد زويد

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النادي الاهلي بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار
خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم
خط الهجوم : شريف دابو - شادي حسين 

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وسيف تقا، وعبد الرحمن بودي، ومحمد حسن، ووينفول كوبينا، وأحمد أمين أوفة، وفونسينيو.

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