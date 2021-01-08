بالأبيض.. نسرين طافش تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها اعتمدت على فستان أبيض طويل، وظهرت بجانب الخيل، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يشار إلى أن "الوجه الآخر" أحدث ظهور لنسرين طافش، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

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