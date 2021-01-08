الصين تعد باستقرار سياستها النقدية في2021

قال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن الصين ستعطي الأولوية للاستقرار في سياستها النقدية في عام 2021.

وأوضح يي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أن الصين ستستخدم مجموعة شاملة من أدوات السياسة النقدية، وستحافظ على السيولة عند مستوى وفير بشكل معقول، وستضمن أن نمو المعروض من النقود بمعناها الواسع والتمويل الاجتماعي يتناسبان بشكل أساسي مع النمو الاقتصادي الاسمي.

وأضاف أن البلاد ستقدم المزيد من الدعم المالي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء.

وردا على سؤال حول الخروج من الإجراءات الاستثنائية التي تم تبنيها في العام الماضي لإنعاش الاقتصاد، قال يي إن الصين لم تتبنَ معدلات فائدة صفرية أو سلبية، ولم تنفذ التيسير الكمي.

وأضاف أن الصين، باعتبارها أحد الاقتصادات الرئيسية القليلة التي طبقت سياسات نقدية عادية، ابتعدت عن استخدام طوفان من سياسات التحفيز.

وقال يي: لذلك، فإن الخروج من الإجراءات الاستثنائية سيكون له تأثير ضئيل على اقتصاد البلاد هذا العا