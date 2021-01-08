مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أجريت اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يناير، مراسم سحب قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة، الترجي التونسي  ومولودية الجزائر، وتونغيث.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد كشف في وقت سابق عن مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

- الجولة الأولى.. 12-13فبراير 2021

- الجولة الثانية.. 23 فبراير 2021

- الجولة الثالثة.. 5-6 مارس 2021

- الجولة الرابعة.. 16 مارس 2021

- الجولة الخامسة.. 2-3 أبريل 2021

- الجولة السادسة.. 9-10 أبريل 2021

جدير بالذكر أن الزمالك كان حصد مركز الوصافة في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي.

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