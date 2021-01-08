"كانت لابسة هدوم مش مظبوطه".. ملابسات اغتصاب فتاة داخل شقة بالطوابق

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات اغتصاب كوافيرة بمنطقة الطوابق، غربي المحافظة، إذ تبين أنه حال سيرها بالشارع بعد منتصف الليل، أول أمس، شاهدها شابين، واصطحباها إلى شقة أحدهما وتناوبا اغتصابها عنوة عنها تحت تهديد السلاح، ثم تركاها تغادر الشقة بعد ذلك.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من كوافيرة عشرينية العمر، تتهم شابين باغتصابها داخل مسكن أحدهما بمنطقة الطوابق، بدائرة القسم.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، من القبض عليهما وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. "كانت لابسة هدوم مش مظبوطة".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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