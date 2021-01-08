حزب تركي يفضح أردوغان ويكشف عن جرائمه ضد الأتراك

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر

 أفادت اللجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطى التركى، بأن عام 2021 بدأ بوابل من زيادات الأسعار، وبدا أن الشعب التركى محكوم عليه بالجوع.

 

 

 

وذكر موقع «ميزوبوتاميا»، أن الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية لحزب الشعوب الديمقراطي، جارو بيلان، أدلى ببيان في مبنى الحزب بمدينة إسطنبول التركية، حول موضوع الزيادات الموقعة في العام الجديد على كل من الغاز الطبيعي، والكهرباء، والمواد الغذائية.

 

 

 

وقال بيلان في بيانه: «إن المواطنين الذين فقدوا قوتهم وعملهم وقدرتهم الشرائية في الأزمة الاقتصادية مع تفشي الوباء في عام 2020 دخلوا عام 2021 بوابل آخر من الزيادات على الأسعار»، مشيرًا إلى أنه منذ اليوم الأول من العام الجديد، حدثت زيادة كبيرة في الرسوم والضرائب والعديد من الخدمات الأخرى، وقال «إنه حزب العدالة والتنمية يستعيد بهذه الزيادات، أضعاف ما قدمه للشعب" وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن.

 

 

 

 

 

من جهتها، كانت قد أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، عن توقيع زيادة جديدة على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي في عام 2021، بنسبة 11%.

 

 

 

 

 

وأعلنت الغرف التجارية بإسطنبول عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي، التى ألقت بظلالها على ارتفاع أسعار السلع في التجزئة والجملة، بنسبتي 14.4% و18.18% على الترتيب.

 

 

 

 

 

وأعلنت السلطات التركية عن رفع الرسوم المفروضة على استخراج الأوراق الرسمية وجوازات السفر، ومخالفات السيارات، ورسوم إصدار رخص القيادة، فضلًا عن قيمة الضرائب على الهواتف والعقارات، اعتبارًا من بداية يناير 2021، بنسبة 9.11 %.

 

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