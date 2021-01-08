المريخ و زد يتعادلان بهدف لمثله في القسم الثاني

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تعادل الفريق الأول للكرة بنادي المريخ مع نظيره فريق زد بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني .



جاء الشوط الأول حماسيا ، وقد حاول اللاعبين تعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .



وفي الشوط الثاني نجح اللاعب نانا بوكو في التقدم بهدف لتزداد سخونة المباراة فيما تراجعت قوات المريخ وظهرت بعض الإعتراضات على قرارات الحكم ، لكن سرعان ما جاءت الصحوة البورسعيدية ليحرز اللاعب محمود علاء هدف التعادل ، وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .



هذا وقد لعب زد بتشكيل مكون من :

" وليد توفيق في حراسة المرمي ، عمر رجب ، محمد كماتشو ، أسلام رمضان ، شريف أشرف ، كريم بدير ، يوسف حسن ، وليد حسن ، نانا بوكو ، محمد حمدي ، رضا الويشي " .



وجلس على دكة البدلاء سعيد فتحي ، إسلام الفار ، عبد الرحمن زين ، محمد شاهين ، احمد عادل ، كلفت ، عمر حبشي ، محمد القط .



وعلي الجانب الأخر لعب فريق المريخ بتشكيل مكون من: " أشرف بخيت وبلال عارف وأحمد ابراهيم ومحمود علاء وعبد الله محمد ومحمد عبد العزيز وأسامه سعيد وكابوري أندرسون وعمر عدلي وأحمد هاشم وعبد الله ناصر " .



وفي البدلاء حسام عياد وخالد اشرف وأحمد خليل و محمد سعيد ومحمد علاء رمضان وايهاب عبد الموجود وحماده على وابراهيم مصطفى ومحمد أسامة .

وقد أدار اللقاء طاقم مكون من : صبري ابراهيم حكم ساحة ومعه محمود عامر و أحمد زيدان مساعدان و حسام رزق الله حكم رابع .



وبتلك النتيجة آرتفع رصيد المريخ للنقطة ١١ ، فيما وصل رصيد زد للنقطة ١٣ .