آيتن عامر تستعرض أنوثتها بهذه الطريقة

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعرضت الفنانة ىيتن عامر أنوثتها، وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عامر" في الصورة بفستان أسود كات أنيق وشعر منسدل على كتفها، وميك أب هادئ.

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر مشاركتها في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من نهال عنبر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، وإدوارد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي

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