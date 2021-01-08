تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
 أسفرت قرعة دور الـ32 بكأس إسبانيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الجمعة، بمقر الانحاد الإسباني، عن مواجهات مثيرة.

ومن المقرر أن يلتقي كورينا، الذي أخرج فريق أتلتيكو مدريد الأربعاء، مع جاره برشلونة.

كما يلتقي فريق ألكويانو، الذي أقصى هويسكا الخميس، مع فريق ريال مدريد.

ويبعد ملعب مونيسيبال دي كورنيا تسعة كيلومترات عن ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

وقال أليكس تالافيرا رئيس نادي كورنيا: "ستكون مباراة مميزة للغاية بين الناديين".

وهذا هو أول دور يشهد دخول فرق ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، اللذان لم يلعبا المباراة النهائية للنسخة الماضية من البطولة، في القرعة.

وأوقعت القرعة فريق أتلتيك بلباو في مواجهة مضيفه إيبيزا، فيما يحل سوسيداد ضيفا على قرطبة.

وخضعت مسابقة كأس إسبانيا لتجديد في العالم، حيث تم إلغاء مباريات الإياب حتى دور الثمانية، وحصلت الفرق الصغرى على أفضلية اللعب على أرضها.

وتقام مباريات هذا الدور يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

وفي ما يلي القرعة الكاملة لهذا الدور
قرطبة مع ريال سوسيداد
ألكوياناو مع ريال مدريد
إيبيزا مع أتلتيك بلباو
كورنيا مع برشلونة
نافالكارنيرو مع إيبار
بينا ديبورتيفا مع بلد الوليد
تينيريفي مع فياريال
رايو فاليكانو مع إلتشي
فوينلابرادا مع ليفانتي
إسبانيول مع أوساسونا
سبورتينج خيخون مع ريال بيتيس
جيرونا مع قادش
ألكوركون مع فالنسيا
ليغانيس مع إشبيلية
ألمريا مع ألافيس
ملقا مع غرناطة

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