أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام البنك الأهلي بالدوري

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، إن فريقه حضر لملعب الشرطة بالعباسية من أجل تحقيق الفوز على البنك الأهلي، وحصد النقاط الثلاثي ولكن ظروف الملعب حالت دون ذلك.

وأضاف عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي :"الملعب كان ضيقا للغاية، والمباراة لخصت في الكرات الطويلة بسبب صغر حجم الملعب".

وتابع :"في الشوط الثاني كان الأداء أفضل من الأول في جميع الخطوط، ولم تتح فرصا بشكل كبير خلال اللقاء".

وواصل :"من وجهة نظري خضنا مباراة جيدة ولم ترتق للمستوى الجيد جدًا على حسب الظروف التي أتيحت لنا بسبب الملعب".

وأشار :"جئنا من أجل البحث عن النقاط الثلاث والفوز بالمباراة، علينا عدم الاستسلام والعمل بجد في الفترة المقبلة".

وأوضح :"غدًا سيكون هناك تدريبات استشفائية من أجل التحضير بسرعة للمباراة المقبلة، ووضع التشكيلة المناسبة للقاء وسنرى اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في مواجهة البنك الأهلي".

وأردف :"كنا الأكثر سيطرة على المباراة، والتغييرات تتم بناء على حسب سير أحداث اللقاء، كما أن المساحات كانت ضيقة وبصفة عامة اللاعبون أدوا برجولة وبحماس ولا يوجد أي تقصير منهم على الإطلاق".

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