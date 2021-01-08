مي عمر تثير إعجاب متابعيها بصورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة مي عمر صورة من كواليس مسلسلها "لؤلؤ" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" في الصورة بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستان باللون الجملي، وحذاء بكعب، وشعر منسدل على كتفها.

ويعرض للفناني مي عمر في هذه الأيام مسلسلها "لؤلؤ"، وهو أول بطولة مطلقة لها ويشارك به عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكلتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.

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