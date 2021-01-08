الوفيات اليومية بكورونا في أمريكا يتجاوز 4 آلاف

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
وكالات

تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية 4 آلاف حالة للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء.

 

ووفقا لآخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الجمعة، سجل الأطباء خلال الـ24 ساعة الماضية 4085 حالة وفاة و274703 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19).

 

وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء تفشي الوباء إلى أكثر من 365 ألف وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات حوالي 21.6 مليون إصابة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا.

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