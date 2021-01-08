جامعة بنها تطلق مبادرة "إحنا معاك" لمساعدة مرضى كورونا

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أعلنت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل شؤن البيئة والمجتمع بكلية طب بنها، اليوم الجمعة، إطلاق مبادرة "إحنا معاك"، لمساعدة مرضى فيروس كورونا في كافة التخصصات وضمان تقديم الخدمة لهم.



واضافت عدلي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة تتضمن عدة محاور منها أرقام مخصصة لأطباء في كافة التخصصات على استفسارات مرضى كورونا، حيث يتضمن جروب استشارات طبية من جميع التحصصات للرد على استفسارات المرضى وتقديم المساعدة لهم.



كما يضم فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة، حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية 0165476341، بالإضافة إلى التواصل مع متبرعين لأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي 01023239224، وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة سوف نقوم بارسال شركة الرش للتعقيم 01221115115.