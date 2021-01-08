الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أسدل الستار عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت  وقوع الأهلي حامل لقب الموسم الماضي في المجموعة الأولى، والتي تضم كلا من فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن اللقب باستضافة المريخ السوداني في القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في الجولة الثانية، ويستضيف فيتا كلوب في مصر.


ويستكمل  الأهلي مواجهاته بمباراتين متتاليتين خارج ملعبه حيث سيحل ضيفا على الفريق الكونغولي في الجولة الرابعة ثم المريخ السوداني في الجولة الخامسة، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة سيمبا التنزاني في القاهرة.

وحصد الأهلي لقب النسخة الأخيرة من البطولة علي حساب الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

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