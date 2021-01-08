مصرع شاب وفتاة في حادث تسرب غاز داخل شقة بالمنيا



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد هشام حمزه مأمور مركز شرطة العدوة، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوفاة "م.س" 21 عاما، و"ب.ج" 24 عاما، يقيمان بمدينة العدوة، اختناقا بالغاز، وذلك إثر حدوث تسرب غاز بشقة سكنية في مدينة العدوة.



انتقل رجال البحث الجنائي والحماية المدنية، وقد أفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أن المتوفيان لقيا مصرعهما خنقا داخل الشقة بسبب حدوث تسرب للغاز، خاصة بعدما تبين أن جميع الأبواب ونوافذ الشقة كانت مغلقة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي لمعرفة كيفية ووقت حدوث الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم لا، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثتين، كما كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الظروف والملابسات.



وعلى جانب آخر تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا بورود إشارة من المستشفي العام بوصول "صلاح.ع.ع" 65 عاما خفير نظامي بالمعاش، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، التابعة لدائرة مركز المنيا، جثة هامدة، إثر تهشم في مقدمة رأسه وإصابته بإرتجاج بالمخ.



بانتقال المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز شرطة المنيا والفحص تبين إن المجني عليه تشاجر مع ابنيه محمد 30 عاما، يعمل بالكويت، ومصطفي 23 عاما، عاطل، ويقيمان بنفس القرية، وأثناء الشجار رطمه أحدهما بحجر جاري تحديده، مما أدي إلي إصابته في مقدمة الرأس ووفاته متأثرا بجراحه.



تم نقل جثة المتوفي إلي مشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيق. وقد أفادت التحريات الأوليه التي أجراها فريق البحث الجنائي أن مشادة كلامية وقعت بين الأب وابنيه وتطورت لمشاجرة بسبب خلاف علي ميراث منزل، وأنه أثناء ذلك رطم أحدهما المجني عليه "الأب" بحجر مما أدي إلي حدوث إصابات بالغة في مقدمة الرأس وتهتك ووفاته عقب ذلك.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجري القبض علي المتهم الأول الابن الأكبر "محمد" أثناء تواجده داخل المستشفي العام بعد نقل والده إليها، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط شقيقه الهارب "مصطفي".



بالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ علي الجثة لحين إنتداب طبيب شرعي لمناظرتها وتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد الإصابات وكيفية ووقت حدوث الوفاة والأداة المستخدمة.



كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي باستعجال إجراء التحريات اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات، والتصريح عقب ذلك بدفن الجثة.



لقي شاب وفتاه مصرعهما خنقا، مساء اليوم الجمعة، نتيجة حدوث تسرب غاز داخل شقة سكنية في مركز العدوة أقصى شمال غربي محافظة المنيا.