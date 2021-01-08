تعادل مثير لأبو قير مع الحمام في دوري القسم الثاني

دخل الحمام المباراة بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وأسامة رجب، وعبد الرحمن عبد النبي، ومصطفي عفروتو، وبكر أحمد، وأيمن شعبان، وأحمد عظيمة، وعلي حسين، وأكثم سمير، وعمار شحاتة، وهشام خليل نيمار.



بينما دخل أبو قير المباراة بتشكيل مكون من: محمد طلعت، ومحمد جبر، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد حسني، وعلي عزت، ونصر رمضان، وهاني السيد، وإسلام نبيل، ومحمد علاء، وعلاء شعبان، وكيرفالا.