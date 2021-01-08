تعادل مثير لأبو قير مع الحمام في دوري القسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو

نجح نادي أبو قير في التعادل مع الحمام مطروحي بهدف لكل منهما، في موقعة مثيرة، وقوية، بالجولة السابعة، للمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني.

دخل الحمام المباراة بتشكيل مكون من : إسلام الحريري، وأسامة رجب، وعبد الرحمن عبد النبي، ومصطفي عفروتو، وبكر أحمد، وأيمن شعبان، وأحمد عظيمة، وعلي حسين، وأكثم سمير، وعمار شحاتة، وهشام خليل نيمار.

بينما دخل أبو قير المباراة بتشكيل مكون من: محمد طلعت، ومحمد جبر، وأحمد عبد الرحمن، وأحمد حسني، وعلي عزت، ونصر رمضان، وهاني السيد، وإسلام نبيل، ومحمد علاء، وعلاء شعبان، وكيرفالا.

شهد اللقاء تقدم الحمام في الدقيقة 70 عن طريق أكثم سمير،  وشهدت الدقيقة 89 إحراز التعادل من ضربة جزاء سجل منها أحمد حسني الهدف 

التعادل رفع رصيد أبو قير للأسمدة رصيدة للنقطة الـ 14، بينما رفع الحمام رصيدة للنقطة الـ4 بالمركز الأخير.

أدار اللقاء تحكيميا : محمد الغازي وعاونة كل من وليد قابيل مساعد أول ، ومحمود خلف مساعد ثان ، ومحمود نبيل حكم رابع.

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