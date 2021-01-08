الأوليمبي يخطف تعادل قاتل على ملعبه أمام المنصورة بالقسم الثاني

وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من: هاني جمال، محمد رجب، محمود المنشاوي، السيد جاد، حسين رمضان، طه إبراهيم، مروان شاهين، كاظم محمد، عمر فاروق، حسين حمدى، لاندرى.



وأختار ياسر عبد الواحد المدير الفني لفريق المنصورة تشكيلة فريقه كالأتي: عاطف نصحي، وائل السعدني، شاكر أشرف، عبد الرحمن حسان، محمد نجاتي، هاني الطامي، مؤمن فكري، أحمد عبد العال، إيهاب ريان، عماد خيري، محروس بمبه.