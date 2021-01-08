الأمم المتحدة تدعو ترامب إلى التنصل من اللغة "شديدة الخطورة"

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من اللغة "شديدة الخطورة" التي استخدمها "هو وغيره" في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

 

وقالت رافينا شمداساني المتحدثة باسم المكتب ردا على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية عن أحداث العنف في مبنى الكونغرس: "انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية، وندعو رئيس الولايات المتحدة وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة".

 

وأضافت خلال إفادة عبر الإنترنت: "هذا النوع من اللغة التحريضية قد يكون شديد الخطورة".

 

تأتي تعليقاتها في أعقاب دعوة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في وقت متأخر أمس الخميس إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الأحداث التي وقعت في واشنطن وأسفرت عن وفاة خمسة أشخاص.

 

وعبرت شمداساني أيضا عن قلقها بشأن عرض رموز "سيادة العرق الأبيض" أمام مبنى الكونغرس مثل العلم الاتحادي ورموز معاداة السامية وحبل مشنقة.

 

وقالت: "نندد بعرض هذه الرموز العنصرية السافرة".

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