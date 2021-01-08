نجم الزمالك يُهاجم فاروق جعفر

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد زكي
نفى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عقد جلسة مع فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالنادي، بشأن تعديل تعاقده مع القلعة البيضاء.

ونشر "عبد الله جمعة" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" : أولا الكلام دا محصلش، والكلام دا كذب وأنا مقعدتش مع حضرتك علشان تقول كلام محصلش.

وأعلن الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، قائمة الفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد – أسامة فيصل – حسين فيصل

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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