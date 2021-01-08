الصين: توازن بين العرض والطلب على المنتجات البترولية

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت إدارة الطاقة الوطنية اليوم (الجمعة) أن عرض الطاقة والطلب عليها في الصين متوازنان بوجه عام، ويمكنها تلبية احتياجات الشعب.

 

وقد وصل استهلاك الغاز وتوليد الطاقة إلى مستويات قياسية تأثرا بالبرد القارس، بحسب تونغ قوانغ يي، المسؤول في الإدارة.

 

وحقق الطلب على الطاقة، وخاصة الكهرباء، نموا أسرع من المتوقع بسبب موجات البرد والتعافي الاقتصادي المستدام والمستقر للبلاد.

 

وقال المسؤول إنه يمكن لإمداد الطاقة الكهربائية أن يلبي بشكل رئيسي احتياجات الشعب، على الرغم من أن بعض المناطق تظل تواجه ضغطا على إمداد الطاقة خلال ساعات الذروة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المنتجات البترولية الصين

أخبار تهمك

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مواعيد مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - نجم أرسنال السابق يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

يونس: مجموعة الزمالك هى الأصعب

منذ ساعة و 11 دقيقة

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرعة كأس ملك إسبانيا تضع الريال في مواجهة سهلة وبرشلونة في طريق قاهر أتلتيكو

منذ ساعة و نصف

نجم ميلان بديل فاسكيز في ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم الزمالك السابق يُعلق على مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الغندور: مبدأ تكافئ الفرص مش موجود

منذ أقل من ساعة

خاص- أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يسعى لضم هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي في مجموعة قوية بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

واشنطن: نعمل مع السعودية وروسيا لاستقرار أسعار النفط

وزير البترول: سعر خام برنت يؤثر على فاتورة دعم المنتجات البترولية

وزير الطاقة الإيرانى: نتعهد باستمرار إمداد الكهرباء والغاز إلى العراق الصيف المقبل

وكالة الطاقة الدولية: السوق العالمية ستعانى لاستيعاب إمدادات الخام

أسعار النفط تحقق 74.58 دولارًا بعد القرار الأمريكي.. ووزير هندي: لدينا بديل

وزير الطاقة السعودي: نعمل لتحديد المسؤول عن هجوم "أرامكو"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

مفاجأة.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

الإعلان عن بداية مشوار الأهلي الإفريقي في مجموعات دوري الأبطال

05:23 م

أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة

04:28 م

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

03:15 م

الزمالك يقع في مجموعة صعبة بدوري أبطال إفريقيا

03:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى