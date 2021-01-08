الصين: توازن بين العرض والطلب على المنتجات البترولية

ذكرت إدارة الطاقة الوطنية اليوم (الجمعة) أن عرض الطاقة والطلب عليها في الصين متوازنان بوجه عام، ويمكنها تلبية احتياجات الشعب.

وقد وصل استهلاك الغاز وتوليد الطاقة إلى مستويات قياسية تأثرا بالبرد القارس، بحسب تونغ قوانغ يي، المسؤول في الإدارة.

وحقق الطلب على الطاقة، وخاصة الكهرباء، نموا أسرع من المتوقع بسبب موجات البرد والتعافي الاقتصادي المستدام والمستقر للبلاد.

وقال المسؤول إنه يمكن لإمداد الطاقة الكهربائية أن يلبي بشكل رئيسي احتياجات الشعب، على الرغم من أن بعض المناطق تظل تواجه ضغطا على إمداد الطاقة خلال ساعات الذروة.