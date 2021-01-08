سقوط طنطا على ملعبه أمام منتخب السويس بالقسم الثاني

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
حسام صديق
خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا على ملعبه أمام نظيره منتخب السويس بهدفين نظيف، في الجولة الثامنة من مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني.

أحرز هدف منتخب السويس الأول اللاعب أحمد فتحي من علامة الجزاء في الدقيقة ال 30 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل اللاعب يوسف محمد الهدف الثاني في الدقيقة ال 90.

سيطر الفريق الطنطاوي على مجريات الشوط الأول، وفي الدقيقة 20 أرسل اللاعب عصام عادل عرضية التقطها السيد أبو أمنه وسددها في المرمى ليبعدها مدافع الفريق السويسي من على خط المرمى.

في الدقيقة  30 تحصل مهاجم الفريق السويسي على ركلة جزاء، وسددها أحمد فتحي لاعب الفريق ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب السويس.
في بداية الشوط الثاني، سدد السيد أبو أمنه متوسط ميدان الفريق الطنطاوي كرة قوية ارتطمت في منتصف قائم مرمى الفريق السويسي.

شهدت الدقيقة 58، حصول لاعب فريق منتخب السويس على بطاقة حمراء؛ ليستكمل الفريق السويسي باقي دقائق المباراة ب 10 لاعبين فقط.

وفي الدقيقة 90، نجح لاعب منتخب السويس أحمد فوزي في الانفراد بحارس مرمى طنطا ليمرر الكرة للآتي من الخلف إلى الأمام يوسف محمد ليضعها في المرمى ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

بتلك النتيجة رفع فريق منتخب السويس رصيده من النقاط إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الطنطاوي عند النقطة ال 6.

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