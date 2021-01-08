غلق 6 سناتر دروس خصوصية وتحرير 216 محضرًا لمخالفي الإجراءات الاحترازية في بني سويف

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية والتي بدأ سريانها "الأحد الماضى" بالإضافة إلى الحد من التجمعات في الأماكن المغلقة.

وشّدد المحافظ، في بيان للمركز الإعلامي بالمحافظة، على منع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدًا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه "بلال حبش" نائب المحافظ،بشأن متابعة الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال تطبيق التدابير الاحترازية الصحية واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والمنشآت وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة الوزراء رقم 2701 لسنة 2021م.

وبحسب التقرير فقد تم "أمس الخميس" تحرير 216 محضرًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بواقع 208 محضرًا للأفراد، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر للمنشآت والمحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الوقائية، فيما تم فض 82 سوق وسويقية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بجانب فض 4 سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 6 مراكز "سناتر" للدروس الخصوصية للحد من التجمعات.

وناشد محافظ بني سويف المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم وذويهم، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة، وأنه تم تكليف الجهات المعنية بتطبيق القانون على المخالفين.

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