بتروجت يتعادل مع الداخلية بالقسم الثاني





شهدت المباراة أكثر من فرصة محققة من لاعبو الفريقان، دون إحراز أهداف.



التعادل رفع رصيد فريق الداخلية إلي 12نقطة محتلا المركز الرابع ، بينما وصل رصيد فريق بتروجت إلى 11 نقطة محتلا المركز الخامس.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ياسر رجب المدير الفني للفريق البترولي بدون أهداف، على ملعبه أمام فريق الداخلية في المباراة التي جمعت بينهما علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني .خاض الفريق البترولي بتشكيل ضم ؛ محمد أبو النجا، مصطفي معوض ،أحمد عبدالرسول،محمود منصور،سامح إبراهيم،محمود السيد،إسلام كانو، محمد شيكا، خالد عبدالرازق ، محمود فليكس ، أحمد كمال.